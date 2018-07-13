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С Уралмаша вывезли будки двух нелегальных парковок
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С Уралмаша вывезли будки двух нелегальных парковок 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Еще две нелегальные парковки прекратили свою работу на Уралмаше. Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района, будки охраны демонтировали и вывезли с двух адресов: бульвар Культуры, 5 и улица Банникова, 13.
Охранные будки стояли здесь незаконно. Демонтировали объекты в присутствии полиции. В администрации района напомнили, что для демонтажа будок им приходится нанимать подрядчиков. Расходы на эти работы, а также на эвакуацию и хранение должны оплачивать хозяева незаконных объектов.
Любые ларьки, киоски и будочки, не внесённые в утверждённую схему размещения нестационарных объектов, в Екатеринбурге будут ликвидировать.
О том, почему так сложно бороться с такими будками и почему на это уходит столько времени, читайте в нашем интервью с председателем комитета по товарному рынку Екатеринбурга Еленой Чернышевой.
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