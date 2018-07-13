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Кого дачники считают своими врагами
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Кого дачники считают своими врагами 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
Дача — это отдых на природе плюс радующие глаз и вкус цветы, овощи, ягоды. Вот только всю «малину» дачникам порой портят животные и насекомые-вредители, вторгающиеся на участок. Кого же российские дачники считают своими врагами?
Клещи
Они опасны для человека и животных, например, собак и кошек. Клещ может присосаться к другому живому существу, и извлечь его иногда можно только в медпункте. Опаснее всего энцефалитные клещи, поэтому даже если вы извлекли клеща самостоятельно, его необходимо отнести для исследований в лабораторию. А находясь на даче, это не так-то просто сделать. Чтобы не подцепить клеща, рекомендуется ходить в закрытой одежде и головном уборе, а на даче в теплую погоду это не всегда реально. У кошек и собак клещ может спрятаться в шерсти, и не сразу станет понятно, что с вашим питомцем приключилась беда. Особенно активизируются клещи в мае.
Комары
Они назойливо зудят и пытаются выпить из вас кровь, что бы вы ни делали, например, когда вы лежите в гамаке или вкалываете на грядках. В доме еще можно повесить специальные москитные сетки, а вот находясь на улице приходится рассчитывать только на различные мази, которые не всегда дают стопроцентный результат.
Медведка и другие
Медведка или земляной сверчок — опаснейший вредитель, который выедает полости в корнях и корнеплодах. Медведка способна полностью уничтожить урожай капусты, томатов, картофеля и других культур. Если всходы и рассада полегли и засохли, это верный признак того, что у вас на огороде появилась медведка. Медведка не единственное насекомое, вредящее посевам. Очень много урона наносят тля, муравьи, колорадские жуки. В некоторых регионах случаются нашествия саранчи, которая может полностью уничтожить все, что посеяно на участке.
Кроты и землеройки
Эти зверьки роют норы и ходы по всему участку, нанося заметный вред. Они разоряют грядки и клумбы, повреждают корневые системы у растений, разрушают грунт, уничтожают полезных насекомых, например, червей и жужелиц.
Мыши-полевки
Летом они не слишком вредят посадкам, а осенью любят устраивать себе норки, например, среди роз, разрушая их корневую систему. Весной грызут ростки. Поэтому не рекомендуется закрывать розы на зиму соломой, а если вы используете покрытия из пенопропилена и пенополистирола, то следите, чтобы под них не проникли грызуны. Избавиться от ненавистных «соседей» по даче помогают различные способы. Кто-то использует разные яды и приманки, кто-то ставит ловушки и капканы. В последнее время в моду вошли ультразвуковые отпугиватели, которые, правда, работают, только когда включены в розетку. Но желательно сначала посоветоваться с опытными садоводами, добившимися успеха в борьбе с вредителями.
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