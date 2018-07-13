Вчера, 12 июля на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области депутаты обсудили поправки в проект федерального закона «О повышении пенсионного возраста». Несомненно представители фракции "Единой России" в целом одобрили законопроект. Поддержали их министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елесеева, а также глава Минздрава области Татьяна Быковская, которая считает, что что необходимость реформирования пенсионной системы не вызывает сомнений, к тому же, согласно статистике, активная трудовая деятельность помогает дольше сохранять молодость. На 1 января 2018 года население в Ростовской области старше 80 лет почти на 40 тысяч больше, чем на 1 января 2016 года. То есть, у нас достаточно большое число людей-долгожителей. Такую сомнительную статистику министр здравоохранения. Руководитель фракции "КПРФ" в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений БЕССОНОВ выступил с резкой критикой в адрес нового законопроекта. По его мнению, с принятием документа усложнится ситуация в сфере трудоустройства населения. Это не реформа, это вопрос выживания жителей Ростовской области, поэтому, я думаю, что нам с вами надо дать отрицательное заключение, — подчеркнул Евгений Бессонов. Его коллега по фракции депутат Виктор Булгаков заявил, что вопрос необходимости проведения пенсионной реформы можно решить только посредством референдума. Представитель фракция "Справедливая Россия" Сергея Косинов также раскритиковала федеральный законопроект. Я считаю, что ни в коем случае Ростовской область не должна поддерживать законопроект. Мы за то, что пенсионную систему надо менять, но мы должны отработать все вопросы, чтобы 90% людей, которые говорят «нет», сказали «да». Надо поставить во главу угла интересы граждан Российской Федерации и интересы жителей Ростовской области. Когда хотя бы 60% граждан нам скажут «да, мы согласны» — можно принимать закон. Но для этого надо сделать, чтобы мы достигли определенного возраста, достигли определенного уровня заработной платы и достигли социально-экономической стабильности, — подчеркнул Сергей Косинов.