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Индиец чудом спасся от разъяренного слона
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Индиец чудом спасся от разъяренного слона 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Слон напал на человека недалеко от индийского города Муннар, штат Керала. Видео инцидента опубликовал Newsflare.
Крупный агрессивный самец забрел на чайную плантацию, где работал прирученный слон. Погонщик попытался отпугнуть его, но животное не обратило внимания на его усилия. Уводить другого слона было опасно, так как это могло вызвать у самца непредсказуемую реакцию.
На помощь погонщику пришел его приятель. Он подкрался сзади и закричал, чтобы привлечь внимание самца. Шум разъярил слона, и он погнался за мужчиной, но поскользнулся и упал. Тот воспользовался заминкой и сбежал. Погонщик тоже не стал терять время и увел собственное животное.
В мае сообщалось, что в Индии слон убил своего хозяина. Разъяренное животное сбросило его на землю и принялось топтать. Его удалось усмирить лишь через 40 минут.
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