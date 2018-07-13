Украина начнет выпускать собственные ракеты для комплексов «Бук»

Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» уже разработало новое смесевое твердое ракетное топливо с улучшенными характеристиками.

Украина займется производством собственных зенитно-ракетных комплексом «Бук-М1», передает «Український мілітарний портал».

Отмечается, что особое внимание будет уделяться качеству изготовления двигателя и топлива, которые больше всего влияют на разгон, скорость и дальность поражения цели. Их производство, для которого Украина уже приобрела все необходимые детали за рубежом, проходит на «Павлоградском химическом заводе».

«Ожидается, что благодаря новым порохам и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты ее скорость и дальность полета существенно увеличатся», — передает издание.

В скором времени специалисты собираются провести тестовые испытания, после которых будет принято решение о «перезаправке» ракет.

«Бук М1-2» — зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для обороны, а также уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет.