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Украина начнет выпускать собственные ракеты для комплексов «Бук»
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Украина начнет выпускать собственные ракеты для комплексов «Бук» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» уже разработало новое смесевое твердое ракетное топливо с улучшенными характеристиками.
Украина займется производством собственных зенитно-ракетных комплексом «Бук-М1», передает «Український мілітарний портал».
Отмечается, что особое внимание будет уделяться качеству изготовления двигателя и топлива, которые больше всего влияют на разгон, скорость и дальность поражения цели. Их производство, для которого Украина уже приобрела все необходимые детали за рубежом, проходит на «Павлоградском химическом заводе».
«Ожидается, что благодаря новым порохам и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты ее скорость и дальность полета существенно увеличатся», — передает издание.
В скором времени специалисты собираются провести тестовые испытания, после которых будет принято решение о «перезаправке» ракет.
«Бук М1-2» — зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для обороны, а также уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет.
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