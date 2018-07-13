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Генсек ООН подчеркнул важность мультилатерализма и системы правил международных отношений
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Генсек ООН подчеркнул важность мультилатерализма и системы правил международных отношений 

ИА Синьхуа 3 часа назад
ООН, 12 июля /Синьхуа/ — В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в реагировании на глобальные вызовы важно придерживаться принципов мультилатерализма и международных отношений на основе правил.
А. Гутерриш уверен, что народы всего мира рассматривают ООН как крайне важный инструмент мультилатерализма для сохранения мира и безопасности, а также опору для развития и защиты прав человека.
Генсек ООН подчеркнул, что страны мира сталкиваются с вызовами все более глобального характера, лишь с помощью мультилатерализма и системы международных отношений, основанной на правилах, возможно эффективно реагировать на них. —0—
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