Генсек ООН подчеркнул важность мультилатерализма и системы правил международных отношений

ООН , 12 июля / Синьхуа / — В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в реагировании на глобальные вызовы важно придерживаться принципов мультилатерализма и международных отношений на основе правил.

А. Гутерриш уверен, что народы всего мира рассматривают ООН как крайне важный инструмент мультилатерализма для сохранения мира и безопасности, а также опору для развития и защиты прав человека.

Генсек ООН подчеркнул, что страны мира сталкиваются с вызовами все более глобального характера, лишь с помощью мультилатерализма и системы международных отношений, основанной на правилах, возможно эффективно реагировать на них. —0—