Пристройку к объекту культурного наследия снесут

В администрации Калининского района прокомментировали ситуацию с незаконной пристройкой к жилому дому по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 38. Пристройка к объекту культурного наследия признана судом незаконной, исполнительный лист на снос передан судебным приставам.