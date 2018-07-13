Пристройку к объекту культурного наследия снесут 

В администрации Калининского района прокомментировали ситуацию с незаконной пристройкой к жилому дому по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 38. Пристройка к объекту культурного наследия признана судом незаконной, исполнительный лист на снос передан судебным приставам.
В октябре 2017 года стало известно, что во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого, 38 возводится пристройка. Администрацией района составлены акты осмотра объекта культурного наследия и возводимой пристройки. С управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области строительство не согласовывалось. Согласно акту экспертов ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия» от 12.10.2017 работы по возведению пристройки к террасе памятника «Дом жилой» по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 38 и земляные работы в границах территории объекта культурного наследия при отсутствии проектной документации, согласованной в установленном порядке, представляют угрозу сохранности объекта. Территория, на которой возводился незаконный объект, принадлежит ТСЖ.