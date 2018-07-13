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«Ростелеком» в Барнауле поздравил 100-тысячного абонента компании
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«Ростелеком» в Барнауле поздравил 100-тысячного абонента компании 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Юбилейным абонентом компании стал житель Барнаула Михаил Огнев. «Ростелеком», празднуя это событие, открыл в Барнауле уличный кинотеатр и подарил юбиляру домашний Smart TV.
В июне 2018 года абонентская база интерактивного ТВ в Алтайском крае и Республике Алтай достигла отметки 100 тысяч. Шанс стать юбилейным пользователем домашнего телевидения «Ростелекома» был у каждого, кто подключился к услуге в течение месяца. В результате повезло жителю Барнаула Михаилу Огневу. Юбилейному абоненту торжественно вручили телевизор с функцией Smart TV. «Мы недавно переехали в новую квартиру и, как только появилась возможность, сразу заключили договор на подключение цифрового телевидения „Ростелекома“, — рассказывает Михаил Огнев. — Нам нравится качество изображения, набор телеканалов. Из интерактивных сервисов чаще пользуемся управлением просмотром. Спасибо компании за новый телевизор!».
Награждение юбилейного абонента стало финалом праздничной концертно-развлекательной программы, которую «Ростелеком» организовал 7 июля в барнаульском парке «Лесная сказка». В течение двух часов гостей развлекали шоу-театр «Каприз», театр Розы Фибер, цирковая студия «Арлекино», победители последнего сезона алтайского КВН команда «Дневник на стол» и чирлидеры студии спортивного танца «Флай». Праздник вели руководитель студии детской журналистики, модель и телеведущая Соня Сапрыкина и участник проекта «Битва хоров», вокалист Александр Рухадзе.
Во время праздника состоялся турнир по моно-футболу, викторина на знание интерактивного ТВ «Ростелекома», конкурс на лучшее фото и видео в соцсетях с хэштегом #большойэкранбарнаул. Компания дарила за победу аэромячи, рюкзаки, портативные колонки и пледы.
Праздник в честь 100-тысячного пользователя услуги «Интерактивное ТВ» продолжился в парке «Барнаульская крепость». «Ростелеком» позаботился об угощении и развлечении гостей: их ждали бесплатные лимонад и попкорн, а также катание на колесе обозрения. Посетителей радовало выступление барнаульского артиста Эльдара Бабаева, который пел и играл на электронной скрипке. На праздничной площадке работала фотозона с профессиональным фотографом, а малышей развлекала ростовая кукла Белый медведь.
Центральным событием праздника в парке стало открытие уличного кинотеатра «Ростелекома» с трансляцией интерактивного ТВ. На большом светодиодном экране демонстрировались обучающие видеоролики о возможностях интерактивного ТВ и мультфильмы. Вечером кинотеатр под открытым небом превратился в фан-зону чемпионата мира по футболу. Уличный монитор будет работать в парке ежедневно до 15 сентября.
Праздник компании в барнаульских парках в честь 100-тысячного абонента домашнего ТВ посетили больше тысячи горожан.
Партнерами и организаторами праздничных мероприятий «Ростелекома» выступили PR-агентство полного цикла «MariMax», парк отдыха «Барнаульская крепость», парк «Лесная сказка», Студия детской журналистики, event-агентство «Профи».
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