Французы отказались от «расы»

Существенные изменения были внесены в конституцию Франции . Национальная ассамблея государства исключила из главного документа страны слово «раса», передает "Уралинформбюро"

В частности, по данным радиостанции Europe 1 , одна из ключевых статей конституции ранее гласила о «равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии». Отныне в ней говорится о том, что «Франция […] обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии».

Следует отметить, что слово «раса» было включено в конституцию Франции в 1946 году, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого.