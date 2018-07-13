Ещё
Французы отказались от «расы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французы отказались от «расы» 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Существенные изменения были внесены в конституцию Франции. Национальная ассамблея государства исключила из главного документа страны слово «раса», передает "Уралинформбюро".
В частности, по данным радиостанции Europe 1, одна из ключевых статей конституции ранее гласила о «равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии». Отныне в ней говорится о том, что «Франция […] обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии».
Следует отметить, что слово «раса» было включено в конституцию Франции в 1946 году, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого.
Уралинформбюро: последние новости
В Госдуму РФ передали 2,5 миллиона подписей против пенсионной реформы Энергетики МРСК Урала проводят встречи в подразделениях "Челябэнергосбыта" Россияне без счетчиков на тепло незаконно обогащаются за счет соседей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина365
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера113
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ185
Россияне скупают жилье в Турции76
Россия назвала замену «Армате»198
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение