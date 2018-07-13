В Киеве протестуют против подорожания проезда в общественном транспорте

Киев, 12 июля / Синьхуа / — Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской городской государственной администрации, протестуя против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое запланировано на 14 июля 2018 года. Участники акции также требовали проведения полного аудита транспортных перевозок и введения электронных билетов. Фотографии Синьхуа

Киев, 12 июля /Синьхуа/ — Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской городской государственной администрации, протестуя против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое запланировано на 14 июля 2018 года. Участники акции также требовали проведения полного аудита транспортных перевозок и введения электронных билетов. Фотографии Синьхуа

Киев, 12 июля /Синьхуа/ — Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской городской государственной администрации, протестуя против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое запланировано на 14 июля 2018 года. Участники акции также требовали проведения полного аудита транспортных перевозок и введения электронных билетов. Фотографии Синьхуа

Киев, 12 июля /Синьхуа/ — Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской городской государственной администрации, протестуя против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое запланировано на 14 июля 2018 года. Участники акции также требовали проведения полного аудита транспортных перевозок и введения электронных билетов. Фотографии Синьхуа

Киев, 12 июля /Синьхуа/ — Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской городской государственной администрации, протестуя против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое запланировано на 14 июля 2018 года. Участники акции также требовали проведения полного аудита транспортных перевозок и введения электронных билетов. Фотографии Синьхуа

Киев, 12 июля /Синьхуа/ — Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской городской государственной администрации, протестуя против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое запланировано на 14 июля 2018 года. Участники акции также требовали проведения полного аудита транспортных перевозок и введения электронных билетов. Фотографии Синьхуа

Киев, 12 июля /Синьхуа/ — Несколько сотен человек вышли сегодня к зданию Киевской городской государственной администрации, протестуя против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которое запланировано на 14 июля 2018 года. Участники акции также требовали проведения полного аудита транспортных перевозок и введения электронных билетов. Фотографии Синьхуа