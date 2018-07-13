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Полностью завершена смычка автомобильного мегамоста «Еланху» в провинции Гуйчжоу
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Полностью завершена смычка автомобильного мегамоста «Еланху» в провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Пудин /пров. Гуйчжоу/, 12 июля /Синьхуа/ — На днях в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полностью завершилась смычка мегамоста «Еланху» — ключевого объекта скоростного шоссе Чжицзинь — Пудин. Окончание строительства моста намечено на конец текущего месяца.
Мост «Еланху», возведение которого китайская компания Guizhou Bridge Construction Group начала в мае 2016 года, имеет длину 391,4 м с длиной арочного пролета в свету 210 м. По окончании строительства время в пути из уезда Чжицзинь в уезд Пудин с 2,5 часа сократится до 35 минут.
Уезд Пудин /пров. Гуйчжоу/, 12 июля /Синьхуа/ — На днях в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полностью завершилась смычка мегамоста «Еланху» — ключевого объекта скоростного шоссе Чжицзинь — Пудин. Окончание строительства моста намечено на конец текущего месяца.
Мост «Еланху», возведение которого китайская компания Guizhou Bridge Construction Group начала в мае 2016 года, имеет длину 391,4 м с длиной арочного пролета в свету 210 м. По окончании строительства время в пути из уезда Чжицзинь в уезд Пудин с 2,5 часа сократится до 35 минут.
Уезд Пудин /пров. Гуйчжоу/, 12 июля /Синьхуа/ — На днях в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полностью завершилась смычка мегамоста «Еланху» — ключевого объекта скоростного шоссе Чжицзинь — Пудин. Окончание строительства моста намечено на конец текущего месяца.
Мост «Еланху», возведение которого китайская компания Guizhou Bridge Construction Group начала в мае 2016 года, имеет длину 391,4 м с длиной арочного пролета в свету 210 м. По окончании строительства время в пути из уезда Чжицзинь в уезд Пудин с 2,5 часа сократится до 35 минут.
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