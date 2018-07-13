Судьбу Караканского бора ордынцы обсудили с Андреем Травниковым

Знакомство с селом Кирза началось с осмотра моста через одноименную реку. Необходим капитальный ремонт, бюджет муниципального образования небольшой, а только стоимость проекта достигает миллиона рублей. Андрей Травников поручил заместителю министра дорожного хозяйства рассмотреть возможность сокращения затрат на проектирование.

Что касается дорожного строительства, то уже в этом году на ремонт сельских дорог в регионе выделено 1,5 миллиарда рублей. Врио губернатора посетил детский сад, осмотрел помещение врачебной амбулатории. Андрей Травников подтвердил: в этом году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020» врачебной амбулатории будет передан новый автомобиль для службы скорой помощи.

В Новосибирской области обновление автомобильного парка скорой помощи, как сказал Андрей Травников, проходит в плановом режиме и позволяет улучшить доступность и качество медицинских услуг на селе.

На пороге сельского дома культуры врио губернатора тепло встретили участники художественной самодеятельности. В Кирзе много активных талантливых людей.

Глава региона проинспектировал работу биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Ордынском. По итогам осмотра дано поручение муниципальным властям и подрядчику актуализировать график проведения работ и их финансирования и обеспечить максимально жесткий контроль за его соблюдением.

Ордынский район разделен Обским водохранилищем, в межсезонье население правобережья отрезано от райцентра.

Работа паромной переправы в этом году была сдвинута на поздние сроки и в настоящее время вызывает ряд нареканий у местного населения. Необходимо повышение мощности переправы Ордынское-Нижнекаменка, увеличение частоты выполняемых рейсов. Андрей Травников дал несколько поручений: изучить вопрос введения гибкого и удобного графика работы переправы, рассмотреть возможность усовершенствования работ по углублению дна с использованием федеральных и региональных ресурсов для улучшения судоходных условий на этом участке Оби

Андрей Травников ознакомился с работой спортивных объектов: реконструированного стадиона и крытой хоккейной коробки многоцелевого использования, вручил подарки футбольным командам «Шторм» и «Строитель». Обсудил перспективы строительства крытого бассейна.

Рабочий день главы региона в Ордынском районе был насыщен встречами с трудовыми коллективами: работниками деревообрабатывающего предприятия ООО «Абсолют-Л», коллективом Ордынской центральной районной больницы, работниками культуры, в частности, с руководством Ордынской детской школы искусств. В завершение визита в районном доме культуры прошло совещание с активом Ордынского района по вопросам социально-экономического развития муниципального образования. Андрей Травников при единодушной поддержке зала тепло поздравил руководителя ЗАО племзавод «Ирмень», депутата Законодательного собрания Новосибирской области Юрия Бугакова с высокой наградой — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Участники совещания обозначили ряд основных проблем, в решении которых необходимо участие или помощь региона. Защита Караканского бора, газификация, берегоукрепление, ремонт автостанции, строительство спортивных объектов, водоснабжение, утилизация твердых бытовых отходов.

Вопросы самые разные. Проблемы, требующие значительных капитальных вложений. Решать их необходимо, но в порядке приоритетности. Газификация района будет продолжена. Подготовлена заявка на вхождение в федеральную программу берегоукрепления — шансы достаточно велики. Даны поручения профильным министерствам и по другим прозвучавшим на совещании и встречах вопросам. Например, в кратчайшие сроки приступить к разработке проектно-сметной документации на строительство инфекционного отделения районной больницы. Что касается Караканского бора, то в ближайшее время запланирован выезд на место представительной комиссии для объективной оценки ситуации.