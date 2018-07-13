Ещё
Власти простят давние долги по госзакупкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти простят давние долги по госзакупкам 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Кабинет министров установил порядок частичного списания штрафов, не оплаченных исполнителями госконтрактов за 2015-2016 годы.
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом» вступает в силу сегодня, 13 июля.
Долги реструктурируют только тем, кто полностью выполнил обязательства по договорам двухлетней и трёхлетней давности о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Решение о списании невыплаченных неустоек за несвоевременное исполнение и другие нарушения соглашений примут комиссии, созданные заказчиком.
Если общая сумма штрафов не превышает 5 процентов цены контракта, то её вправе списать целиком. Если она составляет от 5 до 20 процентов стоимости договора, могут простить половину неустоек при условии, что 50 процентов этой задолженности погашено до 1 января 2017 года.
По данным Минфина, в прошлом году заключено 3,52 миллиона госконтрактов на общую сумму 6,31 триллиона рублей. 96 процентов соглашений заключались на неконкурентной основе.
В 2017 году Счётная палата РФ выявила в сфере муниципальных и государственных закупок 2317 нарушений на сумму 118,4 миллиарда рублей, что вдвое превышает показатель 2016 года. За тот же период экономия средств снизилась на треть.
Парламентская газета: последние новости
Сирийская армия укрепляет позиции на границе с Иорданией Что известно о реформе пенсионной системы Вильнюс освободили от фашистов 13 июля 1944 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина365
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера113
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ185
Россияне скупают жилье в Турции76
Россия назвала замену «Армате»198
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение