Власти простят давние долги по госзакупкам

Кабинет министров установил порядок частичного списания штрафов, не оплаченных исполнителями госконтрактов за 2015-2016 годы.

Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом» вступает в силу сегодня, 13 июля.

Долги реструктурируют только тем, кто полностью выполнил обязательства по договорам двухлетней и трёхлетней давности о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Решение о списании невыплаченных неустоек за несвоевременное исполнение и другие нарушения соглашений примут комиссии, созданные заказчиком.

Если общая сумма штрафов не превышает 5 процентов цены контракта, то её вправе списать целиком. Если она составляет от 5 до 20 процентов стоимости договора, могут простить половину неустоек при условии, что 50 процентов этой задолженности погашено до 1 января 2017 года.

По данным Минфина, в прошлом году заключено 3,52 миллиона госконтрактов на общую сумму 6,31 триллиона рублей. 96 процентов соглашений заключались на неконкурентной основе.