Волгоградский колясочник доехал до Владивостока на своем хендбайке

Два года назад инвалид-колясочник, который решил разбить все мыслимые и немыслимые стереотипы, отправился в путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока. Встречая в пути дальнобойщиков, байкеров и самых необычных путешественников, мужчина на хендбайке проезжал по 30, 50, а то и по 90 километров в день.

— Я уже 16 лет живу в доме для престарелых и хочу разрушить стереотип, что из дома для престарелых лишь одна дорога — в могилу! — рассказал V1.ru Алексей Костюченко. — Ничего подобного, жизнь продолжается, бурлит, радует, дарит надежду и убеждает, что отзывчивых, добрых людей много.

Еще на старте Алексей Костюченко решил не превращать свое путешествие в скоростную гонку — волгоградец останавливался в живописных местах, заезжал в дома престарелых и знакомился с людьми, отзывчивыми, приветливыми и непохожими друг на друга.

— Финиш, — написал Алексей Костюченко в своих соцсетях накануне. С окончанием невероятного путешествия волгоградского колясочника поздравляли новые знакомые со всей России.

Вести активный образ жизни мужчине не мешает ни инвалидность первой группы, ни возраст. Алексей Костюченко танцует на коляске, пишет стихи, является заядлым театралом и приверженцем экстремального отдыха. В его жизненной копилке уже четыре парашютных прыжка и восхождение на гору Тахтарвумчор в Хибинах.