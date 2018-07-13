Ещё
Путешественник с инвалидностью доехал из Петербурга до Владивостока на хэндбайке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путешественник с инвалидностью доехал из Петербурга до Владивостока на хэндбайке 

Собака.ru 6 часов назад
Фото: Собака.ru
59-летний путешественник с инвалидностью Алексей Костюченко (в результате обморожения он лишился ног и кистей рук) добрался из Петербурга до Владивостока на хэндбайке — велосипеде с ручным управлением, сообщают «РИА Новости».
Костюченко посвятил путешествие 75-летию Сталинградской битвы. Весной прошлого года он выехал из Петербуга, а до Владивостока добрался в пятницу, 13 июля. Во время поездки волгоградец ночевал в гостиницах, палатке, а также вагончике дорожных строителей и кабине дальнобойщиков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака.ru: последние новости
Ленобласть первой в России запретила использовать пластик МЦ "Космос" Ставрополь В Петербурге стритрейсер сбил насмерть старейшего педагога Мариинского театра
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу
Найден источник «Новичка» в Великобритании251
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение