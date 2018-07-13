Путешественник с инвалидностью доехал из Петербурга до Владивостока на хэндбайке

Костюченко посвятил путешествие 75-летию Сталинградской битвы. Весной прошлого года он выехал из Петербуга, а до Владивостока добрался в пятницу, 13 июля. Во время поездки волгоградец ночевал в гостиницах, палатке, а также вагончике дорожных строителей и кабине дальнобойщиков.

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