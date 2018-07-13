Путешественник без кистей рук и ног приехал на хендбайке из Петербурга во Владивосток

Жители Владивостока встретили необычного путешественника, который прибыл в город из Санкт-Петербурга . Об этом сообщили «Вести: Приморье» со ссылкой на страницу dps_control в социальной сети Instagram.

Алексей Костюченко из Санкт-Петербурга прибыл во Владивосток на хендбайке. У 58-летнего путешественника отсутствуют кисти рук и ног. По пути следования его встречают местные жители.

Мужчину остановили горожане на улице Маковского. Они вручили ему несколько подарков, в том числе набор продуктов, термокружку с горячим чаем и книгу о Владивостоке.

В путешествие до Владивостока Костюченко отправился в прошлом году. Он хотел добраться до города за год, однако преодолел свой 10-километровый путь на хендбайке за 1,5 года.

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