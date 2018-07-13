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Путешественник без кистей рук и ног приехал на хендбайке из Петербурга во Владивосток
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Путешественник без кистей рук и ног приехал на хендбайке из Петербурга во Владивосток 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители Владивостока встретили необычного путешественника, который прибыл в город из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Вести: Приморье» со ссылкой на страницу dps_control в социальной сети Instagram.
Алексей Костюченко из Санкт-Петербурга прибыл во Владивосток на хендбайке. У 58-летнего путешественника отсутствуют кисти рук и ног. По пути следования его встречают местные жители.
Мужчину остановили горожане на улице Маковского. Они вручили ему несколько подарков, в том числе набор продуктов, термокружку с горячим чаем и книгу о Владивостоке.
В путешествие до Владивостока Костюченко отправился в прошлом году. Он хотел добраться до города за год, однако преодолел свой 10-километровый путь на хендбайке за 1,5 года.
Белорусы три четверти века ездили по заминированному железнодорожном мосту через реку Адров у деревни Телентеево. Рабочие обнаружили там закладку из тротиловых шашек времен Второй мировой войны.
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