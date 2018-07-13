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Китай поддерживает тесный контакт с США по ситуации вокруг КНДР
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Китай поддерживает тесный контакт с США по ситуации вокруг КНДР 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 13 июл — РИА Новости. Китай поддерживает тесный контакт с США по ситуации вокруг КНДР, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Кунь Сюанью.
Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter об уверенности в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности, достигнутые в ходе американо-северокорейского саммита в Сингапуре. При этом он отметил, что негативное влияние на это соглашение может оказывать Китай — из-за трений между США и КНР в торговой политике.
"Что касается политики и действий президента Трампа относительно Корейского полуострова, то мы поддерживаем тесный контакт с американской стороной. Мы готовы и дальше продолжать поддерживать его по самым различным каналам, сообща содействовать поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове и продвигать процесс мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — заявил на брифинге Кунь Сюанью.
Он добавил, что в последнее время произошли позитивные изменения в ситуации вокруг Корейского полуострова. По его словам, по мере продвижения процесса могут возникнуть определенные проблемы, но их можно решить при условии, что стороны будут вести переговоры на основе взаимоуважения и учитывать обеспокоенности друг друга.
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