Забрал Нептун. В НСО на запрещенных водоемах тонут люди

Парни погибли, купаясь в запрещённых местах. Зачем такой неоправданный риск? Сколько ещё жертв до конца лета соберёт Нептун?

Зачем рисковать?

Лето в Сибири ещё не прошло свой пик, а в водоёмах уже погибли несколько человек. На минувшей неделе не вышел из озера в Дзержинском районе Новосибирска 17-летний подросток. Поздно вечером весёлая компания купалась в озере, что рядом с улицей Биатлонная. «Здесь запрещено купаться — стоят аншлаги, — говорят спасатели муниципальной службы МЧС , — потому что озеро очень глубокое, дно заилено, захламлено мусором».

Когда подросток стал тонуть, товарищи не смогли ему помочь. Его тело водолазы нашли недалеко от берега, на дне.

До этого на реке Чулым произошла нелепая смерть молодого человека. Компания отдыхала на берегу, выпивали. Один из них, как это часто бывает, не смог адекватно оценить ситуацию. «Он сказал, что сейчас доплывёт до противоположного берега, — рассказали друзья, — нырнул и не вынырнул. Мы искали его, но так и не нашли».

«Каждое лето люди, как правило, гибнут в водоёмах, где не разрешено купаться, — рассказал начальник отдела ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков . — Под водой могут быть сваи, рельсы, камни, поэтому опасно нырять в незнакомых местах — можно удариться и сломать шейные позвонки, потерять сознание. Опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней, купаться рядом с водосбросами, шлюзами, мостами, плотинами, другими гидротехническими сооружениями».

На водоёмах, где купание разрешено, дежурят спасатели. Они стараются предотвратить трагедию: следят за теми, кто зашёл в воду, не подпускают близко к людям моторные лодки и гидроциклы. Кстати, спасатели смогли вытащить из воды 14 тонущих человек, из которых было двое детей. Но они работают только в местах, где официально разрешено купаться.

Но даже там, как советуют специалисты, не стоит плавать более 15–20 минут, иначе может произойти переохлаждение организма — а это чревато судорогой, остановкой дыхания.

Гроза и молния

Этим летом природа буйствует: грозы и ливни совсем не редкость. Как предупреждают специалисты, купаться во время грозы очень опасно. И даже находиться рядом с водоёмом. «Дело в том, что вода — хороший проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров, — объясняет Павел Винаков. — Поэтому, если начался дождь, гроза, а вы — в лодке, немедленно гребите к берегу. Поражению током способствует и мокрая одежда».

Опасно в это время разговаривать по сотовому телефону. Не стоит прятаться под деревом, особенно если оно стоит отдельно. Притягивают молнии металлические предметы, поэтому зонты, удочки лучше в руках не держать.

Если вы во время буйства природы находитесь в поле, лучше присесть в яму, траншею. Специалисты советуют: сразу, как началась гроза, потушить костёр — дым имеет высокую теплопроводность, значит, может притянуть молнию. Если вы отдыхаете в палатке, металлическое снаряжение нужно отнести на расстояние 20 метров, отключить электронику и переодеться в сухую одежду.

Нельзя в грозу ехать на велосипеде или мотоцикле. Нужно отойти от них на приличное расстояние. А вот из машины, наоборот, выходить не стоит. Но необходимо остановиться и заглушить мотор.

Где разрешено плавать?