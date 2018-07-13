Санитарные врачи обнародовали список пригодных для купания водоемов Среднего Урала

Лишь два водоема Свердловской области , согласно мнению санитарных врачей, более-менее пригодны для купания. Положительные санэпидзаключения имеют озеро Щучье в Тавдинском ГО и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Правда, и в случаях этих водоемов не обошлось без оговорок. «На сегодняшний день лабораторные исследования взятых проб подтверждают соответствие воды озера Щучье санитарным нормативам. Однако регулярный производственный контроль воды озера хозяйствующим субъектом не ведется», — отметили в ведомстве.

Что касается Шарташа, вода в этом озере не соответствует нормам СанПиН по, например, кислотно-щелочному равновесию и химическому потреблению кислорода.

"На основании вышеизложенного, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области повторно сообщает о том, что на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации, соответствующие требованиям санитарного законодательства и использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным", — подчеркивают санитарные врачи.

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