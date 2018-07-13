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Лидер аргентинской рок-группы Viejas Locas разыскивается по подозрению в убийстве друга
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Лидер аргентинской рок-группы Viejas Locas разыскивается по подозрению в убийстве друга 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полиция Аргентины объявила в розыск лидера группы Viejas Locas Пити Альвареса, который подозревается в убийстве друга. Об этом сообщает телеканал TodoNoticias.
По словам свидетелей, в ночь на 12 июля Альварес и его друг поссорились. Спустя несколько минут раздались звуки выстрелов, и певец был замечен бегущим по улице.
Рядом с местом происшествия был найден пистолет без регистрационного номера. Сейчас правоохранители пытаются установить его владельца, передает ТАСС.
Группа Viejas Locas была создана в 1989 году. В 1990-е годы она стала одной из самых популярных групп на рок-сцене Аргентины. В 2000 году Viejas Locas распалась, но спустя девять лет Альварес снова собрал ее.
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