Страны БРИКС ответят на торговый протекционизм

Москва , 13 июля — «Вести. Экономика» Ответом стран БРИКС на политику односторонних действий и торговый протекционизм станет усиление координации в макрополитике. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

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Дипломат подчеркнул, что страны БРИКС намерены поддерживать механизм международной торговли, в основе которого лежат принципы ВТО . Страны будут работать над созданием мировой экономики открытого типа и обеспечивать благоприятные условия для развития и сотрудничества в рамках БРИКС.

"Страны укрепят координацию в макрополитике для реагирования на вызовы, которые в настоящее время несут односторонние действия и протекционизм, а также для реагирования на риски, которые стали следствием изменения политики некоторых развитых стран Запада", — заявил Чжан Цзюнь на брифинге, по поводу участия председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС в ЮАР

"Можно сказать, что в новых условиях международной обстановки укрепление торгово-экономического сотрудничества способствует собственному развитию каждой из стран БРИКС. Вместе с тем это также соответствует ожиданиям международного сообщества от БРИКС по вкладу в развитие мировой экономики", — ответил дипломат на вопрос о перспективах взаимодействия стран БРИКС в свете торговых трений с США

Чжан Цзюнь отметил, что в приоритете будет сотрудничество в сферах цифровой экономики и строительства инфраструктуры.