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Пуск Совгаванской ТЭЦ в Хабаровском крае назначили на декабрь 2019 года
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Пуск Совгаванской ТЭЦ в Хабаровском крае назначили на декабрь 2019 года 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Пуск Совгаванской ТЭЦ назначили на декабрь 2019 года, сообщает ИА «Хабаровский край».
Продолжается установка основного оборудования и строительство зданий и сооружений. Как заявили в ОАО «Русгидро», сотрудники подрядной организации в настоящее время ведут монтаж котлоагрегатов № 2 и 3.
«Завершить все работы по возведению объекта строители должны к концу следующего года. Пуск станции намечен на декабрь 2019 года», — рассказали в «Русгидро».
Электростанции в Советской Гавани предстоит заменить мощности устаревшей Майской ГРЭС.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани планируют построить завод по переработке стекла.
RT на русском: последние новости
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