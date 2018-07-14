Пуск Совгаванской ТЭЦ в Хабаровском крае назначили на декабрь 2019 года

Пуск Совгаванской ТЭЦ назначили на декабрь 2019 года, сообщает ИА « Хабаровский край ». Продолжается установка основного оборудования и строительство зданий и сооружений. Как заявили в ОАО «Русгидро» , сотрудники подрядной организации в настоящее время ведут монтаж котлоагрегатов № 2 и 3. «Завершить все работы по возведению объекта строители должны к концу следующего года. Пуск станции намечен на декабрь 2019 года», — рассказали в «Русгидро». Электростанции в Советской Гавани предстоит заменить мощности устаревшей Майской ГРЭС. Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани планируют построить завод по переработке стекла.