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Пуск Совгаванской ТЭЦ назначен на декабрь 2019 года
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Пуск Совгаванской ТЭЦ назначен на декабрь 2019 года 

Хабаровский край сегодня 4 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На ТЭЦ в Советской Гавани продолжается установка основного оборудования и строительство зданий и сооружений. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ОАО «Русгидро», специалисты подрядной организации сейчас ведут монтаж котлоагрегатов №2 и 3.
— Ежедневно на площадке работает 14 подрядных организаций, более 800 человек и 60 единиц техники, — отметили в «Русгидро». — Завершить все работы по возведению объекта строители должны к концу следующего года. Пуск станции намечен на декабрь 2019 года.
Напомним, электростанция в Советской Гавани призвана заместить мощности устаревшей Майской ГРЭС. Новая ТЭЦ станет источником энергии для дальнейшего развития промышленно-транспортного узла региона и обеспечит городу центральное теплоснабжение города. Дополнительным плюсом станет ликвидация десятков малоэкономичных котельных и существенно улучшит экологическую обстановку. Станция будет оснащена автоматизированной системой управления технологическими процессами. Предполагается, что установленная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая — 200 Гкал/час, а годовая выработка электроэнергии — 630 млн кВт.ч.
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