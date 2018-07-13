Пуск Совгаванской ТЭЦ назначен на декабрь 2019 года

На ТЭЦ в Советской Гавани продолжается установка основного оборудования и строительство зданий и сооружений. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в ОАО «Русгидро» , специалисты подрядной организации сейчас ведут монтаж котлоагрегатов №2 и 3.

— Ежедневно на площадке работает 14 подрядных организаций, более 800 человек и 60 единиц техники, — отметили в «Русгидро». — Завершить все работы по возведению объекта строители должны к концу следующего года. Пуск станции намечен на декабрь 2019 года.

Напомним, электростанция в Советской Гавани призвана заместить мощности устаревшей Майской ГРЭС. Новая ТЭЦ станет источником энергии для дальнейшего развития промышленно-транспортного узла региона и обеспечит городу центральное теплоснабжение города. Дополнительным плюсом станет ликвидация десятков малоэкономичных котельных и существенно улучшит экологическую обстановку. Станция будет оснащена автоматизированной системой управления технологическими процессами. Предполагается, что установленная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая — 200 Гкал/час, а годовая выработка электроэнергии — 630 млн кВт.ч.