Рождаемость упала, а смертность выросла: на Урале посчитали демографические показатели с начала года

Население Свердловской области за пять месяцев 2018 года вновь показало отрицательную статистику. По подсчётам экспертов, в январе-мае родилось 20868 человек, у умерло 25413 человек. Естественная убыль составила 4545 человек, и это почти на полторы тысячи больше, чем год назад.

Если разбирать причины смертности, то уральцы стали чаще уходить из жизни из-за болезней системы кровообращения, новообразований (этот показатель в нашем регионе растёт постоянно), проблем с пищеварением, а также инфекционных и паразитарных болезней. Немного выросло и число отравлений алкоголем. Зато стало меньше убийств, самоубийств и транспортных травм.

Жениться свердловчане стали чуть реже, число браков по сравнению с аналогичным периодом 2017-го снизилось на 274 и составило 8883. А разводиться — немного чаще, за пять месяцев зарегистрировали на 49 разводов больше, всего — 8120.

О демографических тенденциях в нашем обществе читайте в интервью с социологом.