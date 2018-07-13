Солнечное затмение суперлуной произойдет в пятницу 13-го

Редкое природное явление произойдет в пятницу — Луна сблизится с Землей на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС

Спутник будет отделять от планеты всего 357 430 км. Из-за этого Луна ненадолго заслонит часть Солнца.

В 13:20 по хабаровскому времени можно будет увидеть пик природного явления. По словам экспертов, это будет небольшое затмение. Лучше всего оно будет заметно жителям Антарктиды. Ученые уточняют, что главными зрителями могут стать императорские пингвины — именно на территории их колонии будет самый лучший обзор.

Ранее астролог Алевтина Скворцова рассказывала ИА «Хабаровский край сегодня», что несмотря на небольшой масштаб затмения, оно может отразиться на самочувствии хабаровчан. По ее словам, в основном люди в этот день почувствуют страх, тревожность, раздражительность, панику, будут склонны драматизировать. Затмение может спровоцировать конфликты, выяснение отношений в семье, между родителями и детьми, супругами, дележку жилья, разъезды и прочее.

В последний раз в пятницу 13-го суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года. В следующий раз явление повторится только в 2080 году. Однако более масштабное явление ожидает жителей Хабаровского края 28 июля. Около 5 утра по местному времени произойдет самое продолжительное лунное затмение 21 века, а также великое противостояние Марса, то есть момент, когда планета подойдет максимально близко к Земле. Такое случается раз в 15-17 лет. Напомним, для хабаровчан в этот день планируют провести экскурсии и показать затмение и противостояние в телескоп.