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MasterCard сообщила о восстановлении работы карт после глобального сбоя
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MasterCard сообщила о восстановлении работы карт после глобального сбоя 

Ведомости 4 часа назад
Американская платежная система MasterCard принесла извинения за глобальный сбой в работе своих карт. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на заявление компании. «Мы знаем о существовании некоторых вопросов, требовавших решения, и упорно работали, чтобы решить их. Ситуация полностью решена, и все транзакции теперь проводятся нормально. Мы сожалеем о доставленных неудобствах», — цитирует его издание. О причинах проблем компания не сообщила.
Сбой произошел вечером 12 июля и затронули большинство европейских стран и США, когда тысячи клиентов не смогли оплатить покупку своих товаров. Сложности с оплатой продолжались примерно полтора часа.
Регуляторы интенсифицировали поиск уязвимостей после проблем, возникших в платежных системах. 1 июня критические сбои наблюдались в работе карт Visa. В европейском регионе это привело к отказу в выполнении 5 млн операций по дебетовым и кредитным картам. На устранение сбоя ушло 10 часов.
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