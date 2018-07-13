СМИ: в Weinstein Company объявили об отставке членов совета директоров

Как он отмечает, свои посты оставят в пятницу четверо из пяти членов совета директоров, включая его председателя Боба Вайнштейна. В заявлении Weinstein Company, выдержки из которого привидятся в материале, отмечается, что совет практических завершил работу, касающуюся банкротства компании и передачи ее в собственность венчурной фирмы Lantern Capital. Под контроль последней Weinstein Company перейдет в пятницу.

Свой пост сохранила лишь одна из членов совета — Ивона Смит, которая является консультантом по вопросам, связанным с банкротством. После серии увольнений в компании осталось около 40 сотрудников. Lantern Capital заплатила за ее приобретение около $289 млн Руководство Weinstein Company столкнулось с серьезными трудностями после скандала, вызванного в октябре 2017 года публикацией статьи в газете The New York Times . В ней утверждалось, что в течение 30 лет сотрудницы компаний, в которых работал Харви Вайнштейн, подвергались с его стороны сексуальным домогательствам. Ранее в этом году Вайнштейну были предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера, он не признает вины. Продюсер покинул руководящие должности в Weinstein Company, основанной в 2005 году им и Бобом Вайнштейном.

Фильмы, созданные при участии компаний, возглавляемых Вайнштейном, около 300 раз выдвигались на премию «Оскар». Награда в самой престижной категории «Лучший фильм» досталась пяти кинолентам: «Английский пациент» (1996), «Влюбленный Шекспир» (1998), «Чикаго» (2002), «Король говорит!» (2010) и «Артист» (2014).