Красноярцам предложили прокатиться на экскурсионной электричке

В субботу, 14 июля, из красноярского ЖД вокзала Красноярска Дивногорск отправится экскурсионный электропоезд. Во время поездки пассажиры увидят сибирские пейзажи, посетят Мемориальный комплекс — музей В. П. Астафьева, познакомятся с такими достопримечательностями, как Красноярская ГЭС и заповедник «Столбы».

«Старт тура «Дивногорская Ривьера» — от перрона железнодорожного вокзала Красноярска в 12:50. Поезд проследует по маршруту: ст. Енисей, Столбы, Турбаза, Слизнево, Овсянка, Усть-Мана, Нижняя Мана. На станцию Дивногорск поезд прибывает в 13:52. В обратном направлении электричка поедет в 15:53. Время прибытия на станцию Красноярск — 16:52», — рассказали в КрасЖД.

Добавим, что следующая экскурсия на электричке запланирована на 28 июля.

Фото: КрасЖД