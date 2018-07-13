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Красноярцам предложили прокатиться на экскурсионной электричке
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Красноярцам предложили прокатиться на экскурсионной электричке 

sibnovosti.ru 5 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
В субботу, 14 июля, из красноярского ЖД вокзала Красноярска в Дивногорск отправится экскурсионный электропоезд. Во время поездки пассажиры увидят сибирские пейзажи, посетят Мемориальный комплекс — музей В. П. Астафьева, познакомятся с такими достопримечательностями, как Красноярская ГЭС и заповедник «Столбы».
«Старт тура «Дивногорская Ривьера» — от перрона железнодорожного вокзала Красноярска в 12:50. Поезд проследует по маршруту: ст. Енисей, Столбы, Турбаза, Слизнево, Овсянка, Усть-Мана, Нижняя Мана. На станцию Дивногорск поезд прибывает в 13:52. В обратном направлении электричка поедет в 15:53. Время прибытия на станцию Красноярск — 16:52», — рассказали в КрасЖД.
Добавим, что следующая экскурсия на электричке запланирована на 28 июля.
Фото: КрасЖД
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