Мадуро обвинил Колумбию в засылке вооруженных групп в Венесуэлу 

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в четверг соседнюю Колумбию в отправке вооруженных групп на территорию страны с целью дестабилизации ситуации в приграничной зоне.
"Военизированные группы проникают через границу, чтобы нанести ущерб венесуэльскому населению, которое живет на нашей любимой земле, на нашей территории, чтобы осуществить набор провокаций", — приводит заявление Мадуро агентство AVN.
По словам президента, за этими планами стоят колумбийские олигархи и правительство США.
Мадуро вновь призвал вооруженные силы быть начеку. «Я снова повторяю приказ генеральному штабу вместе с высшим военным командованием — максимальная готовность, чтобы гарантировать мир», — сказал президент.