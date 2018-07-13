Мадуро обвинил Колумбию в засылке вооруженных групп в Венесуэлу

"Военизированные группы проникают через границу, чтобы нанести ущерб венесуэльскому населению, которое живет на нашей любимой земле, на нашей территории, чтобы осуществить набор провокаций", — приводит заявление Мадуро агентство AVN.

По словам президента, за этими планами стоят колумбийские олигархи и правительство США