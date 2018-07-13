Ещё
Мадуро обвинил Колумбию в засылке вооруженных групп в Венесуэлу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро обвинил Колумбию в засылке вооруженных групп в Венесуэлу 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в четверг соседнюю Колумбию в отправке вооруженных групп на территорию страны с целью дестабилизации ситуации в приграничной зоне.
"Военизированные группы проникают через границу, чтобы нанести ущерб венесуэльскому населению, которое живет на нашей любимой земле, на нашей территории, чтобы осуществить набор провокаций", — приводит заявление Мадуро агентство AVN.
По словам президента, за этими планами стоят колумбийские олигархи и правительство США.
Мадуро вновь призвал вооруженные силы быть начеку. «Я снова повторяю приказ генеральному штабу вместе с высшим военным командованием — максимальная готовность, чтобы гарантировать мир», — сказал президент.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения28
В Солсбери произошел новый инцидент205
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение