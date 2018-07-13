Летний аромат цветущих лотосов в поселке Саньхэ 

Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн