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Летний аромат цветущих лотосов в поселке Саньхэ
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Летний аромат цветущих лотосов в поселке Саньхэ 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн  Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн  Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн  Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн  Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн  Хэфэй, 12 июля /Синьхуа/ — На фото — цветущие лотосы в тематическом выставочном парке в поселке Саньхэ уезда Фэйси провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юн
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