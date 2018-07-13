Ещё
Тарасенко: градообразующее предприятие в Дальнегорске получит нового хозяина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тарасенко: градообразующее предприятие в Дальнегорске получит нового хозяина 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Новый собственник появится в ближайшее время у одного из двух градообразующих предприятий Дальнегорска в Приморье (вторым является «Дальполиметалл»), Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ГОК), заявил в ходе посещения предприятия врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
ООО «Дальнегорский ГОК» — предприятие, действующее с 2016 года на производственной базе находящегося в процедуре банкротства ГХК «Бор». Горно-химический комбинат «Бор» был градообразующим для Дальнегорска, и выпускал 20 видов боросодержащей продукции, на производстве были заняты около 3 тыс. сотрудников. Предприятие постоянно испытывало финансовые трудности, и в ноябре 2015 года арбитражный суд Москвы вынес решение о его банкротстве.
"Несмотря на то, что собственник скрылся, и производство было под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината", — цитирует Тарасенко в пятницу пресс-служба администрации края.
Имя собственника или название компании он не назвал, но предполагается, что комбинат могла купить госкорпорация «Ростех». В декабре прошлого года ее представители посещали ГОК в качестве потенциальных покупателей. Во время встречи с трудовым коллективом предприятия Тарасенко отметил, что еще несколько месяцев назад ГОК находился на грани банкротства, но сейчас комбинат работает в штатном режиме, работникам своевременно выплачивается заработная плата.
Предприятие отрабатывает открытым способом двумя карьерами — Центральным и Западным — уникальное месторождение датолитовых руд. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора — на сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России.
ТАСС: последние новости
Кабмин выдвинул экс-министра по делам Северного Кавказа Кузнецова в совет директоров НМТП В Самаре украли трехтонную "пирамиду позора", используемую в борьбе с должниками В Китае заявили, что США не смогут решить свои экономические проблемы путем торговых войн
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина367
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера119
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ191
Россияне скупают жилье в Турции77
Россия назвала замену «Армате»202
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение