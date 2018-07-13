Тарасенко: градообразующее предприятие в Дальнегорске получит нового хозяина

ВЛАДИВОСТОК , 13 июля. / ТАСС /. Новый собственник появится в ближайшее время у одного из двух градообразующих предприятий Дальнегорска в Приморье (вторым является «Дальполиметалл»), Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ГОК), заявил в ходе посещения предприятия врио губернатора региона Андрей Тарасенко

ООО «Дальнегорский ГОК» — предприятие, действующее с 2016 года на производственной базе находящегося в процедуре банкротства ГХК «Бор». Горно-химический комбинат «Бор» был градообразующим для Дальнегорска, и выпускал 20 видов боросодержащей продукции, на производстве были заняты около 3 тыс. сотрудников. Предприятие постоянно испытывало финансовые трудности, и в ноябре 2015 года арбитражный суд Москвы вынес решение о его банкротстве.

"Несмотря на то, что собственник скрылся, и производство было под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината", — цитирует Тарасенко в пятницу пресс-служба администрации края.

Имя собственника или название компании он не назвал, но предполагается, что комбинат могла купить госкорпорация «Ростех» . В декабре прошлого года ее представители посещали ГОК в качестве потенциальных покупателей. Во время встречи с трудовым коллективом предприятия Тарасенко отметил, что еще несколько месяцев назад ГОК находился на грани банкротства, но сейчас комбинат работает в штатном режиме, работникам своевременно выплачивается заработная плата.