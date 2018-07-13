Китайский крупногабаритный авиалайнер C919 совершил тестовый перелет из Шанхая в Дунъин

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля / Синьхуа / — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.

Дунъин /пров. Шаньдун/, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский крупногабаритный пассажирский авиалайнер C919 с серийным номером 102 сегодня вылетел из аэропорта «Пудун» Шанхая /Восточный Китай/ и через 1 час 46 минут благополучно приземлился в аэропорту «Шэнли» Дунъина /провинция Шаньдун, Восточный Китай/, совершив первый перелет на дальнее расстояние.

Проект крупногабаритных авиалайнеров C919 вступил в новую стадию летных испытаний, когда тестовые полеты проводятся параллельно в различных местах.

В будущем предстоит серия проверок и испытаний в сложной метеообстановке и в условиях повышенного риска. Борт №102, совершивший перелет на базу в Дунъине, используется главным образом для наземных и летных тестов двигателей, системы электропитания и системы контроля окружающей среды.