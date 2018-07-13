Царевна-лягушка: индонезиец снимает неожиданные грани обычных лягушек

Танто Йенсен — индонезийский фотограф, который делает невероятные снимки лягушек. Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира.

Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио. Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн». На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, — не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.

Источник: Bored Panda