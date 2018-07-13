Ещё
Царевна-лягушка: индонезиец снимает неожиданные грани обычных лягушек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Царевна-лягушка: индонезиец снимает неожиданные грани обычных лягушек 

Bigpicture.ru 6 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Танто Йенсен — индонезийский фотограф, который делает невероятные снимки лягушек. Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира.
Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио. Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн». На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, — не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.
Источник: Bored Panda
Bigpicture.ru: последние новости
Самый большой в мире заброшенный вокзал Типичная хиппи или студентка элитного вуза? 20 редких фото юной и молодой Хиллари Клинтон В Тайланде спасли из пещеры всех 12 мальчиков и их тренера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина369
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера125
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ191
Россияне скупают жилье в Турции77
Россия назвала замену «Армате»202
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение