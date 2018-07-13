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Здесь сладкий дух: Уфа оказался во власти липового цвета
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Здесь сладкий дух: Уфа оказался во власти липового цвета 

ufa1.ru 6 часов назад
Фото: ufa1.ru
В городе зацвело самое медовое дерево К середине лета Уфа привычно заполнилась сладким ароматом: на городских улицах зацвела липа. Кроме того, что это дерево отлично медоносит, оно широко используется в традиционной медицине. Еще широкие липовые листья дают отличную тень летом. О том, как город оказался во власти липового цвета — в фоторепортаже Ufa1.
Привычная уфимцам липа — лишь один из видов этого дерева. Всего же липами называют около полусотни различных деревьев и кустарников.
Мало кто знает, почему слово «липа» употребляется в значении «подделка». Дело в том, что в прошлом мягкая липовая древесина использовалась для подделки печатей, а некоторые нечистые на руку обувных дел мастера делали из неё подошвы обуви.
Липу очень любят пчёлы, потому что это дерево отлично медоносит. С дерева насекомые могут собрать такое количество нектара, что его хватит на производство пятнадцати килограммов мёда.
Больше всего видов лип растёт не в России, а в Юго-Восточной Азии.
В среднем липа живёт три-четыре сотни лет, хотя известны деревья, проживавшие тысячу лет.
Цветёт липа позднее остальных деревьев — цветки на ней распускаются только в середине лета.
Диаметр ствола особо могучих лип может достигать четырёх-пяти метров.
Народная медицина утверждает, что отвар из липового цвета отлично помогает при простуде.
Для лечебных целей используют все части: листья, цветы, почки, кору, плоды, древесину и сок.
Липа — символ женственности, мягкости и нежности. Славяне почитали липу не только как священное дерево, но и как дерево-мать.
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