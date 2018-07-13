Здесь сладкий дух: Уфа оказался во власти липового цвета

В городе зацвело самое медовое дерево К середине лета Уфа привычно заполнилась сладким ароматом: на городских улицах зацвела липа. Кроме того, что это дерево отлично медоносит, оно широко используется в традиционной медицине. Еще широкие липовые листья дают отличную тень летом. О том, как город оказался во власти липового цвета — в фоторепортаже Ufa1.

Привычная уфимцам липа — лишь один из видов этого дерева. Всего же липами называют около полусотни различных деревьев и кустарников.

Мало кто знает, почему слово «липа» употребляется в значении «подделка». Дело в том, что в прошлом мягкая липовая древесина использовалась для подделки печатей, а некоторые нечистые на руку обувных дел мастера делали из неё подошвы обуви.

Липу очень любят пчёлы, потому что это дерево отлично медоносит. С дерева насекомые могут собрать такое количество нектара, что его хватит на производство пятнадцати килограммов мёда.

Больше всего видов лип растёт не в России , а в Юго-Восточной Азии.

В среднем липа живёт три-четыре сотни лет, хотя известны деревья, проживавшие тысячу лет.

Цветёт липа позднее остальных деревьев — цветки на ней распускаются только в середине лета.

Диаметр ствола особо могучих лип может достигать четырёх-пяти метров.

Народная медицина утверждает, что отвар из липового цвета отлично помогает при простуде.

Для лечебных целей используют все части: листья, цветы, почки, кору, плоды, древесину и сок.

Липа — символ женственности, мягкости и нежности. Славяне почитали липу не только как священное дерево, но и как дерево-мать.