Новосибирские военные устроили пальбу по воздушным шарам в окне

Новосибирской области прошла тренировка спецназовцев Центрального военного округа: снайперы обстреляли воздушные шары в окне, представляя, что это главарь условной бандгруппы.

Тренировка проходила в рамках полевого лагерного сбора разведывательных соединений ЦВО. Началась она с марш-броска.

«Перед военнослужащими стояла задача выдвинуться в район проведения операции, выбрать точку для оборудования места снайперской засады. Снайперы выполнили перемещение из глубокого тыла на расстояние более 3 километров. При этом военнослужащие должны были оставаться максимально незамеченными от постов охранения, выполняющими патрулирование маршрута. Для этих целей снайпера произвели маскировку, чтобы слиться с местностью», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Когда военные оказались на нужном месте, то открыли огонь по главарю условной бандгруппы, который был максимально далеко — на расстоянии километра.

«Осложняло выполнение задачи то, что стрельба производилась по нестандартным мишеням — воздушным шарам, установленным в небольшом окне командного пункта условного противника. Шары диаметром 10 сантиметров находились в постоянном движении, поэтому снайперам предстояло высчитать баллистические особенности, рассчитать скорость ветра и скорректировать выстрел, используя специальные приборы», — описали тренировку в Центральном военном округе.