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15 летательных аппаратов вели разведку у российских границ за последнюю неделю
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15 летательных аппаратов вели разведку у российских границ за последнюю неделю 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Министерстве обороны рассказали об уровне разведактивности у границ России за неделю. Об этом стало известно РИА Новости в пятницу по сообщению газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Из опубликованной в газете инфографики следует, что разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ за неделю вели полтора десятка летательных аппаратов.
Дежурным силам ПВО (противовоздушной обороны) приходилось 7 раз подниматься в воздух с целью отслеживания иностранных летательных аппаратов.
Отмечается, что никаких нарушений границ допущено не было.
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