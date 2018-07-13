15 летательных аппаратов вели разведку у российских границ за последнюю неделю 

В Министерстве обороны рассказали об уровне разведактивности у границ России за неделю. Об этом стало известно РИА Новости в пятницу по сообщению газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Из опубликованной в газете инфографики следует, что разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ за неделю вели полтора десятка летательных аппаратов.
Дежурным силам ПВО (противовоздушной обороны) приходилось 7 раз подниматься в воздух с целью отслеживания иностранных летательных аппаратов.
Отмечается, что никаких нарушений границ допущено не было.