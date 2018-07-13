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Ципрас и Эрдоган договорились о снижении напряжённости на границе
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Ципрас и Эрдоган договорились о снижении напряжённости на границе 

RT на русском 7 часов назад
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО они договорились приложить усилия для снижения напряжённости на границе между двумя странами.
Заявление Ципраса по итогам встречи с Эрдоганом транслировало греческое телевидение.
Премьер Греции отметил, что он обратил на увеличение числа случаев нарушения турецкой стороной воздушного пространства Греции в Эгейском море.
«И мы, в конце концов, согласились сделать акцент на наших усилиях по снижению напряжённости», — приводит слова Ципраса ТАСС.
При этом Ципрас назвал двухчасовую встречу с Эрдоганом «трудной».
Ранее премьер Греции призвал Великобританию вернуть мрамор Парфенона.
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