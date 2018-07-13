Ципрас и Эрдоган договорились о снижении напряжённости на границе

Заявление Ципраса по итогам встречи с Эрдоганом транслировало греческое телевидение.

Премьер Греции отметил, что он обратил на увеличение числа случаев нарушения турецкой стороной воздушного пространства Греции в Эгейском море.

«И мы, в конце концов, согласились сделать акцент на наших усилиях по снижению напряжённости», — приводит слова Ципраса ТАСС

При этом Ципрас назвал двухчасовую встречу с Эрдоганом «трудной».