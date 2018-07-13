Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки

Российская армия провела учения на острове Гогланд в Финском заливе, сообщает Министерство обороны Российской Федерации

Остров Гогланд находится примерно в 40 километрах от побережья Финляндии . На острове были проведены учения, в ходе которых военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа России совершили десантирование на остров с высоты 2,5 — 3 тысячи метров.

Сложность десантирования заключалась в неподготовленности площадки острова, а также в том, что ранее учения по десантированию не проводились с такой большой высоты. Военнослужащие использовали навигационную аппаратуру, чтобы десантироваться на нужный участок острова, замаскировали парашюты после приземления и выдвинулись вглубь острова, чтобы найти площадку для посадки вертолета.

Маркку Кангаспуро (Markku Kangaspuro), руководитель отдела исследовательских программ Александровского института, специализируется на вопросах, связанных с Россией. Он считает, что эти учения «не являются военным или политическим сигналом».

«Наверное, в Финляндии это событие привлечет особое внимание. Однако следует учитывать, что учения, ограниченные одним только Гогландом — это очень небольшие по своему масштабу учения», — подчеркивает Кангаспуро.

Демонстрация силы

Время проведения учений наводит на мысль: можно ли посчитать их сигналом НАТО, Трампу и Финляндии?

«Конечно, военные учения всегда говорят о силе и хорошей военной подготовке страны», — говорит Кангаспуро.

Он тем не менее сомневается, что Россия хотела таким образом продемонстрировать свой протест против встречи Трампа и Путина. Ведь обычно военные учения проводятся потому, что военнослужащим надо развивать свои умения и навыки.

«Для этого армия и существует», — говорит Кангаспуро.

Однако выбор места для неожиданных учений кажется немного нетипичным. Кангаспуро отмечает, что когда-то Гогланд был важнейшим стратегическим местом для российской армии, но в настоящее время его не используют для проведения учений.

«Сейчас даже появилась идея открыть его для туризма», — рассказывает Кангаспуро.

До Второй мировой войны Гогланд принадлежал Финляндии.