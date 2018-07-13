Попасть на хабаровские грядки помог Мундиаль

Французский агротурист Антуан Бенистон о путешествии на Амур:

Россия для меня и для моей близкой подруги Фанни Лизион стала настоящим открытием. В родном Лионе нам рассказывали, что якобы у вас по улицам медведи бродят, а люди очень мрачные и совсем не улыбаются. Но всё оказалось совсем наоборот. Тем более, что знакомство с вашей страной мы начали с самого дальнего уголка.

Вообще-то в Хабаровск мы ехали целенаправленно. Вместе с Фанни, с которой готовимся заключить брак, у нас есть мечта, уехать из города в деревню. Очень хотим открыть свою собственную экологическую ферму, где будем заниматься производством полезных для здоровья, чистых овощей. Экопродукты сейчас в Европе пользуются огромным спросом. Мы даже место под будущую экоферму присмотрели в регионе Бретань. Там климат мягче, чем на юге Франции

Таиланд, Вьетнам. Но перед тем, как начать дело, решили посмотреть, как работают такие экологические фермы в других странах. А ещё давно хотелось посетить Азию. Поэтому через интернет стали искать фермеров, которые практикуют экологичную агрокультуру в восточных регионах — Китай

Нашли в социальных сетях страничку на английском языке и хабаровского фермера Антона Конырева. Он создал экоферму «Солнцедом». Посмотрели фотографии, вступили в переписку. Выяснилось, что в своём хозяйстве Антон — практически мой тёзка — охотно принимает гостей из-за рубежа. Поэтому спланировали наше почти годовое путешествие так, чтобы обязательно заехать на российский Дальний Восток и обязательно прокатиться на знаменитом поезде «Россия» по Транссибу.

А начали наш вояж по экологическим фермам с Таиланда, потом были Лаос Камбоджа , Вьетнам. Постепенно двигались на север — через Китай. Оттуда уже рассчитывали попасть в Россию. Но это оказалось не таким уж и простым делом. Нам не имело смысла оформлять визы в вашу страну в родной Франции, так как действуют они только в течение трёх месяцев, и за время нашего путешествия по Юго-Восточной Азии они просто истекли бы. Поэтому в Пекине решили обратиться за разрешением на въезд в посольство РФ в КНР.

Консульские работники были немало удивлены, когда какие-то французы в Китае обратились к ним за визами в Россию. Очень надолго затянулось оформление. Не знаю, наверное, проверяли нас по всем базам данных. Всё никак не могли понять цели нашего визита. Какие-то непонятные экофермы!

В конце концов на одном из собеседований дипломат спросил: ну вы же французы, наверняка отправитесь на Чемпионат мира по футболу? Честно признаюсь, и я, и моя подруга Фанни к футболу абсолютно равнодушны. Бывают и такие французы! Но мои друзья в соцсетях бурно обсуждали участие французской сборной в Мундиале. Слали фотографии. Я их сохранил на всякий случай в телефоне. И когда показал их вашему консульскому работнику, сомнения его рассеялись. Визу в Россию выдали нам почти моментально.

В Россию заехали через Суфэньхэ. Во Владивостоке посмотрели на море, жаль купаться было холодно, и сюда в Хабаровск на неделю.

На ферме Антона Конырева тут же погрузились в деревенские хлопоты. Первым делом я колол дрова. Рассказывают, зимы у вас холодные. Очень мне понравился оригинальный дом в виде шара. Может себе такой же построю. Жить в сфере, это ведь словно в бесконечность окунуться. Есть в этом что-то философское, кстати, я сам закончил факультет философии.

Подсмотрел на ферме Антона я также оригинальный способ выращивания овощей и ягод без вспашки земли. Растут они у него на особых грядках, в основе которых гниющие под воздействием специальных бактерий деревянные чурки. Они отдают максимум питательных веществ растущим сверху посадкам. Из ухода — только полив в жаркую погоду, да прополка.

Очень поразила дальневосточная тайга. С ней мы познакомились во время поездки на сбор иван-чая. Кстати, напиток из него получается намного вкуснее покупного чая в пакетиках.

Ну а главное, что впечатлило меня с Фанни в вашем крае, это люди. Русские невероятно добродушные и гостеприимные. А к Франции даже так далеко от Парижа все, с кем бы не встречались, относятся, как к стране-другу. Хотя, как известно, сейчас на Западе усиленно нагнетается негатив по поводу России, раскручивается образ врага. Думаю, что тысячи французов, которые в эти дни приехали на Чемпионат мира, поймут, какая ваша страна на самом деле, а не такая, как её преподносят в наших СМИ.