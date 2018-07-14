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В Хабаровском крае нашли редкую для региона бабочку
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В Хабаровском крае нашли редкую для региона бабочку 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Это произошло в ходе экспедиции энтомолога ФГБУ «Западное Приамурье» Владимира Дубатолова.
«Эпикопею впервые случайно поймал любитель дикой природы в районе имени Лазо в 2014 году. Он не смог определить её видовую принадлежность и поэтому обратился с вопросом к нашему специалисту-энтомологу Владимиру Дубатолову», — рассказала пресс-секретарь природоохранной организации Марина Чесалина, которую цитирует ИА «Хабаровский край».
По её словам, это была именно эпикопея, одна из красивейших и редчайших представителей гелиофильных бабочек — тех, которые летают только днём.
Как отметила Чесалина, в этот раз участникам экспедиции повезло, и они нашли эпикопею у села Киинск района имени Лазо. В ближайшее время Дубатолов представит снимки коллегам.
Эпикопея обитает преимущественно в тропическом и субтропическом поясах Восточной Азии, есть локальные популяции в Приморье и Северном Китае.
Ранее телеканал «360» сообщал, что краснокнижную кубышку нашли в Подмосковье впервые с 1929 года.
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