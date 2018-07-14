В Хабаровском крае нашли редкую для региона бабочку

Это произошло в ходе экспедиции энтомолога ФГБУ «Западное Приамурье» Владимира Дубатолова.

«Эпикопею впервые случайно поймал любитель дикой природы в районе имени Лазо в 2014 году. Он не смог определить её видовую принадлежность и поэтому обратился с вопросом к нашему специалисту-энтомологу Владимиру Дубатолову», — рассказала пресс-секретарь природоохранной организации Марина Чесалина, которую цитирует ИА « Хабаровский край ».

По её словам, это была именно эпикопея, одна из красивейших и редчайших представителей гелиофильных бабочек — тех, которые летают только днём.

Как отметила Чесалина, в этот раз участникам экспедиции повезло, и они нашли эпикопею у села Киинск района имени Лазо. В ближайшее время Дубатолов представит снимки коллегам.

Эпикопея обитает преимущественно в тропическом и субтропическом поясах Восточной Азии, есть локальные популяции в Приморье и Северном Китае.