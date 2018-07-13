Ещё
Редчайшую бабочку обнаружили в Хабаровском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Редчайшую бабочку обнаружили в Хабаровском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники лесопарка «Заповедное Приамурье» во главе с энтомологом Дальнего Востока Владимиром Дубаталовым отправились в экспедицию и обнаружили редчайшую бабочку. Об этом сообщил интернет‐портал «Российская газета» со ссылкой на пресс‐службу заповедника.
В ходе экспедиции около поселка Киинск в районе имени Лазо специалисты нашли очень редкую бабочку — эпикопею. Впервые ее заметили в регионе четыре года назад. Обнаружил ее любитель. Он обратился к Дубаталову с вопросом о том, что это за разновидность. Оказалось, что это уникальная гелиофильная бабочка, которая обитает только в дневное время.
В основном эпикопея живет на юге Дальнего Востока, а также на востоке и севере Китая, на Тайване и в Корее. Для Хабаровского края — это уникальный представитель.
Энтомолог представит снимки бабочки своим коллегам в ближайшее время.
Специалисты обнаружили в Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда» четыре грибообразных организма, которых больше нет нигде в России. Они могут ползать в поисках пищи, меняя свою форму, и даже умеют решать головоломки и обучаться.
360tv.ru: последние новости
Мавроди ожил и спел «Гражданскую оборону» «Переговорила с коллегами, не комментируем». В «Медси» не захотели говорить о госпитализации Владимира Когана Власти Индии задумались о сносе Тадж‐Махала
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина365
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера113
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ185
Россияне скупают жилье в Турции76
Россия назвала замену «Армате»198
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение