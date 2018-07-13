Редчайшую бабочку обнаружили в Хабаровском крае 

Сотрудники лесопарка «Заповедное Приамурье» во главе с энтомологом Дальнего Востока Владимиром Дубаталовым отправились в экспедицию и обнаружили редчайшую бабочку. Об этом сообщил интернет‐портал «Российская газета» со ссылкой на пресс‐службу заповедника.
В ходе экспедиции около поселка Киинск в районе имени Лазо специалисты нашли очень редкую бабочку — эпикопею. Впервые ее заметили в регионе четыре года назад. Обнаружил ее любитель. Он обратился к Дубаталову с вопросом о том, что это за разновидность. Оказалось, что это уникальная гелиофильная бабочка, которая обитает только в дневное время.
В основном эпикопея живет на юге Дальнего Востока, а также на востоке и севере Китая, на Тайване и в Корее. Для Хабаровского края — это уникальный представитель.
Энтомолог представит снимки бабочки своим коллегам в ближайшее время.
Специалисты обнаружили в Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда» четыре грибообразных организма, которых больше нет нигде в России. Они могут ползать в поисках пищи, меняя свою форму, и даже умеют решать головоломки и обучаться.