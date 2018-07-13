Редчайшую бабочку обнаружили в Хабаровском крае

Сотрудники лесопарка «Заповедное Приамурье» во главе с энтомологом Дальнего Востока Владимиром Дубаталовым отправились в экспедицию и обнаружили редчайшую бабочку. Об этом сообщил интернет‐портал «Российская газета» со ссылкой на пресс‐службу заповедника.

В ходе экспедиции около поселка Киинск в районе имени Лазо специалисты нашли очень редкую бабочку — эпикопею. Впервые ее заметили в регионе четыре года назад. Обнаружил ее любитель. Он обратился к Дубаталову с вопросом о том, что это за разновидность. Оказалось, что это уникальная гелиофильная бабочка, которая обитает только в дневное время.

В основном эпикопея живет на юге Дальнего Востока, а также на востоке и севере Китая , на Тайване и в Корее . Для Хабаровского края — это уникальный представитель.

Энтомолог представит снимки бабочки своим коллегам в ближайшее время.