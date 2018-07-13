Торжества в честь Серафима Саровского пройдут 1 августа в Дивееве

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, в этот день в 9:00 на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря будет совершена торжественная Божественная литургия.

Традиционно на празднования прибывает множество духовенства и паломников со всей России и зарубежья. Палаточный городок для паломников начнет работу 27 июля.

Богослужение из Дивеева будет транслироваться в прямом эфире Нижегородской государственной областной телерадиокомпании «ННТВ». В сети интернет Божественную литургию также можно будет увидеть на сайте Нижегородской епархии.