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Торжества в честь Серафима Саровского пройдут 1 августа в Дивееве
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Торжества в честь Серафима Саровского пройдут 1 августа в Дивееве 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, в этот день в 9:00 на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря будет совершена торжественная Божественная литургия.
Традиционно на празднования прибывает множество духовенства и паломников со всей России и зарубежья. Палаточный городок для паломников начнет работу 27 июля.
Богослужение из Дивеева будет транслироваться в прямом эфире Нижегородской государственной областной телерадиокомпании «ННТВ». В сети интернет Божественную литургию также можно будет увидеть на сайте Нижегородской епархии.
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