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В Лондоне запустят воздушный шар в виде Трампа-младенца
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В Лондоне запустят воздушный шар в виде Трампа-младенца 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде младенца, намерены запустить в пятницу утром над Лондоном участники акции протеста против визита американского лидера.
"Дональд Трамп — большой раздраженный ребенок с хрупким эго. Он также расист, демагог, он представляет угрозу для женщин, мигрантов и меньшинств. Он смертельно опасен для мира во всем мире и будущего жизни на Земле. Мы хотим сделать так, чтобы он (Трамп) знал, что вся Британия презирает его и смеется над ним. Вот почему наша группа без труда собрала достаточно средств, чтобы заказать шестиметровый шар и запустить его над Парламентской площадью", — говорится на интернет-странице организаторов акции.
Для проведения акции мэрия Лондона поставила строгие условия: шар будет находиться в воздухе в пятницу с 9.30 до 11.30 утра местного времени (11.30 — 13.30 мск) и может подниматься на высоту не более 30 метров. При этом шар должен быть привязан к конструкции на земле. Активисты проекта Trump Baby собрали через краудфандинговую платформу почти 20 тысяч фунтов стерлингов на изготовление шестиметрового воздушного шара в виде Трампа. Заправляемый гелием «президент» изображен младенцем, одетым в подгузник, во рту у него соска, в руке — мобильный телефон.
Ранее о своем намерении участвовать в акции протеста в Лондоне в связи с визитом Трампа заявили около 55 тысяч пользователей соцсетей. В Лондоне уже проходили протесты против избрания Трампа, однако предстоящая акция может стать самой многочисленной. Скотланд-Ярд заявил, что ожидает массовую акцию протеста и готов обеспечить безопасность ее участников. Мэр города Садик Хан призвал активистов не нарушать порядок.
Американский президент накануне прилетел в аэропорт Станстед, откуда на вертолете направился в резиденцию американского посла в лондонском Риджентс-парке. Затем президент выехал на официальный ужин с Терезой Мэй в Бленхеймский дворец, где родился бывший премьер Британии Уинстон Черчилль.
На следующий день американский лидер проведет переговоры с главой британского правительства в загородной резиденции Чекерс, а затем будет принят в Виндзорском замке королевой Британии Елизаветой II. В заключительный день поездки президент США, согласно планам, посетит площадку для гольфа Тернберри в Шотландии, после чего отправится на родину.
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