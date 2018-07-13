В «В-Лазер» 2 купил — 4 получил!

Сеть магазинов бытовой и цифровой техники «В-Лазер» запускает новую акцию — «1+1=4!». Весь июль покупатели имеют возможность приобрести два товара и еще два получить в подарок.

Покупатель получает две техники в подарок на выбор при выполнении условий акции: покупка первого товара стоимостью от 15 000 рублей и второго товара стоимостью от 1 000 рублей.

В качестве подарка покупатель может выбрать весы, вентилятор, утюг, кофеварку, мясорубку, печь СВЧ, блендер погружной, пылесос, плиту электрическую или кухонные весы из предложенного списка товаров.

«В-Лазер» всегда старается создавать только яркие и действительно выгодные акции для своих покупателей. Теперь можно без проблем обновить старую технику в своем доме, выбрать технику родителям и легко отправиться в отпуск! И все это без нагрузки на бюджет.

Покупка техники в сети магазинов «В-Лазер» становится очень легким и приятным досугом!

Акция действует во всех розничных магазинах сети.

Все подробности акции у продавцов-консультантов, а также на сайте http://shop. v-lazer.com или по телефону: 8-800-100-2200. Звонок бесплатный.

Океанский проспект, 52а («Дальпресс»),

ул. Трамвайная, 12а,

ул. Русская, 5.