Самый большой в мире заброшенный вокзал

Во время строительства центральная станция Мичигана (Michigan Central Station) была самой высокой железнодорожной станцией в мире. Она была построена в 1913 году для железнодорожной компании Michigan Central Railroad. Станция была спроектирована фирмами Warren & Wetmore и Reed & Stem, которые также разрабатывали Центральный вокзал Нью-Йорка . Работа Мичиганского центрального вокзала прекратилась в 1988 году, но он был открыт для посетителей в течение большей части 1990-х годов. После масштабных актов вандализма станция была закрыта и сейчас находится под охраной.

Даже сейчас, несмотря на весь упадок, станция представляет собой архитектурное великолепие, а здание Majestic — настоящий памятник архитектуры. Станция засветилась даже в клипе Эминема на песню Beautiful.

masterok

1. Здание представляет собой пример классической архитектуры. Вход на станцию создает парк Рузвельта.

2. Отличительной архитектурной чертой здания является не его интерьер, а возвышающаяся над ним башня. Раньше ходили слухи, что здесь будет отель, однако в итоге здание заняли офисы.

Это здание, многим хорошо известное, может в ближайшее время исчезнуть с лица земли. Год назад городской совет Детройта принял решение о сносе старого, давно бездействующего вокзала. Решение выполнять не спешат — ведь вокзал еще в 1975 году был объявлен историческим памятником. С другой стороны, сколько-нибудь реалистичных проектов использования гигантского здания как не было, так и нет.

3. Вокзал был открыт в самом конце 1913 года — после того как сгорело старое здание Michigan Central Station на Третьей улице (то самое, в которое за семь лет до этого врезался маневровый локомотив). Строили его по проекту архитектурных контор Warren & Wetmore и Reed & Stem, незадолго до этого спроектировавших вокзал Grand Central в Нью-Йорке. Стоимость проекта площадью 46 000 кв. м по завершении — 15 миллионов долларов. Источником вдохновения для архитекторов, как и в нью-йоркском проекте, послужили римские термы Каракаллы.

Главная комната ожидания на первом этаже была спроектирована в стиле древнеримских купален, а стены выложены из мрамора.

4. Главный вход, 1930 год.

18-этажная громада, возвышающаяся над собственно вокзалом, была предназначена для офисов Мичиганской центральной железной дороги и/или гостиницы. В действительности гостиницу там так никогда и не открыли, а железнодорожникам столь обширные помещения оказались не нужны. В результате самые верхние этажи остались «незаселенными».

Вряд ли можно упрекать проектировщиков в непонимании того, что очень скоро главным транспортным средством в США станет автомобиль. Работа над проектом началась никак не позже 1911 года. Ну кому тогда пришло бы в голову окружать конторское здание парковочными площадками или проектировать подземные стоянки?

Но автомобиль стал транспортным средством номер один, а Детройт — столицей американской автомобильной промышленности. Уже в 1920-е годы отсутствие стоянок стало серьезной проблемой.

5. По идее, пассажиры должны были прибывать на вокзал либо местными поездами, либо на трамвае. Однако внутригородская железнодорожная линия Детройта прекратила работу в начале 1930-х годов, а трамвайную линию, ведущую к Michigan Central, демонтировали в 1938-м.

Кроме того, резкое сокращение пассажиропотока в годы Великой депрессии вкупе с развитием автобусного сообщения (не говоря уже об авиаперевозках!) сделало такой большой вокзал ненужным.

6. Главный зал ожидания, выходящий на запад. Упадок станции стал особенно заметен в 1967 году, когда главный зал ожидания и вход через парк закрылись из-за резкого сокращения количества пассажиров. Также были закрыты магазины и ресторан. Постепенно здание становилось все хуже и хуже.

7. К 1967 году главный зал ожидания полностью закрылся для пассажиров и использовался только как складское помещение. Трудно представить, что эти удивительные скамейки использовались лишь для хранения товаров. Станция продолжала работать без ресторана и главного входа, но повисла на волоске.

8. Главный зал ожидания, выходящий на восток. В 90-х станция была открыта, поэтому ее практически полностью разрушили вандалы. Все детали из гипса и латуни растащили мародеры.

9. Зал ожидания в 1913 году. Он был главной прелестью новой станции.

10. Тем не менее Michigan Central продолжал жить. Во время Второй мировой здесь было очень оживленно — но с прекращением военных действий прекратились и массовые перевозки военнослужащих. И резко снизились цены на авиабилеты — при том, что количество авиарейсов и направлений столь же резко увеличилось.

В 1957 году владельцы здания выставляют его на продажу — всего за 5 миллионов долларов. Покупателей нет. В 1963 году — еще одна попытка продать вокзал, вновь безрезультатная. В 1967 году с целью сократить расходы на обслуживание закрывают вокзальный ресторан, торговые галереи, перекрывают большую часть зала ожидания. От былого великолепия остаются два окошка билетных касс. Пассажиры пользуются служебным входом — главный закрыт.

11. В 1970-е дела вроде бы пошли на лад — компания Amtrak серьезно взялась за Michigan Central. В 1975 году вновь открыли главный зал, тремя годами позже начались ремонтные и реставрационные работы. Но в 1984-м здание все же продали — инициаторам некоего «транспортного проекта», который так и не стал явью. 6 января 1988 года от вокзального перрона отошел последний поезд. Больше этот монстр по назначению не использовался.

Время от времени возникают различные проекты использования Michigan Central — то в качестве таможенного терминала, то как конгресс-центра (возможно, с казино), то как штаб-квартиры детройтской полиции.

Но прежде всего здание надо привести в приличный вид. А это обойдется как минимум в 80 миллионов долларов (скорее, во все 300 миллионов). Хотя вокзал и объявлен памятником, но охранять этот памятник некому — большую часть внутреннего убранства благополучно растащили.

12. И трудно поверить в то, что кто-нибудь сумеет помешать выполнению воли городского совета.

Правда, у меня есть идея: стоило бы превратить вокзал во Всемирный музей Великих Неудачных Проектов. Мы с вами, уважаемые дамы и господа, могли бы составить авторитетную комиссию, которая отобрала бы экспонаты — и во всех залах, на всех этажах до самого последнего появились бы макеты, чертежи и диорамы, повествующие о самых разнообразных неудачах — порой героических, порой просто смешных. А на подъездных путях гудели бы локомотивы-неудачники…

Только кто это будет финансировать?

15. Железнодорожная станция Мичигана, главный вход. 5 января 1988 года отсюда отошел последний поезд. На следующий день станция закрылась, и с тех пор здание медленно разлагается.