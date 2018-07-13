Земляне смогут понаблюдать за редким небесным явлением

Редкое и завораживающее природное явление ожидает Землю 13 июля, когда спутник нашей планеты приблизится к ней на расстояние в 357 тысяч 430 километров, что, согласно астрономическим меркам, является совсем небольшой дистанцией.

Визуальная особенность явления заключается в том, что Луна на некоторое время должна заслонить край Солнца. Однако понаблюдать за этим смогут далеко не все. Среди счастливчиков окажутся исследователи австралийской антарктической станции Кейси, где недавно закончился период полярных ночей, вследствие чего Солнце совсем немного поднимается за линией горизонта.

После этого за небесным «шоу» смогут понаблюдать жители австралийского острова Тасмания (06:20 по московскому времени), а также жители австралийского города Мельбурна и новозеландского острова Стьюарт

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как японский зонд «Хаябуса-2» впервые снял на видео вращение астероида Рюгю.