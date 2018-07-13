Ещё
Земляне смогут понаблюдать за редким небесным явлением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Земляне смогут понаблюдать за редким небесным явлением 

Пятый канал 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Редкое и завораживающее природное явление ожидает Землю 13 июля, когда спутник нашей планеты приблизится к ней на расстояние в 357 тысяч 430 километров, что, согласно астрономическим меркам, является совсем небольшой дистанцией.
Визуальная особенность явления заключается в том, что Луна на некоторое время должна заслонить край Солнца. Однако понаблюдать за этим смогут далеко не все. Среди счастливчиков окажутся исследователи австралийской антарктической станции Кейси, где недавно закончился период полярных ночей, вследствие чего Солнце совсем немного поднимается за линией горизонта.
После этого за небесным «шоу» смогут понаблюдать жители австралийского острова Тасмания (06:20 по московскому времени), а также жители австралийского города Мельбурна и новозеландского острова Стьюарт.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как японский зонд «Хаябуса-2» впервые снял на видео вращение астероида Рюгю.
Пятый канал: последние новости
61 российский регион положительно воспринял повышение пенсионного возраста «Философ без трусов» —голая экс-солистка «ВИА Гры» сразила фанатов умом и формами Менеджер Андрея Данилко объяснил новость о завершении карьеры Верки Сердючки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина369
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера125
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ191
Россияне скупают жилье в Турции77
Россия назвала замену «Армате»202
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение