Экс-глава Инвестиционного агентства Приморья объявился в Москве

Родионова привлекли в качестве третьего лица по делу между департаментом экономики и развития предпринимательства края и Инвестиционным агентством. Согласно картотеке арбитражных дел, ведомство «Белого дома» хочет вернуть в бюджет Приморья 3,4 млн руб. субсидий, когда-то выделенных инвестагентству. Разбирательство только набирает обороты, поэтому сколько-нибудь значимых решений пока не вынесено.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко уволил Родионова в конце прошлого года, о своем решении глава региона заявил в начале текущего года в ходе пресс-конференции. «Сейчас он бегает где-то по другим государствам», — добавил тогда Тарасенко. Как выяснилось, Родионов вернулся в Москву. Именно из столицы Родионов прибыл когда-то в Светлогорье, чтобы развивать ООО «Лермонтовский ГОК» через ООО «Русский вольфрам». Однако в итоге градообразующее предприятие Приморья попало в критическую ситуацию, а его работники объявили голодовку. Позже, как известно, «Лермонтовка» перешла при содействии тогда еще губернатора Сергея Дарькина под контроль КГУП «Примтеплоэнерго». О самом же Родионове долгое время ничего не было слышно, пока он не оказался в команде главы региона Владимира Миклушевского.

Что касается отказа суда в использовании видеоконференц-связи, то решение местного арбитража продиктовано занятием соответствующих помещений в арбитражном суде г. Москвы другими делами.