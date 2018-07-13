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В Москве специалисты по авиационной безопасности отметили 45-летие отрасли
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В Москве специалисты по авиационной безопасности отметили 45-летие отрасли 

RUБЕЖ 9 часов назад
Фото: RUБЕЖ
12 июля 2018 года Международная конференция «45 лет авиационной безопасности» собрала около 200 профильных специалистов и ветеранов отрасли, а также представителей компаний поставщиков и разработчиков технических средств обеспечения транспортной безопасности в Москве.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель министра транспорта Российской Федерации Николай Захряпин. Он поблагодарил специалистов нынешних и прошлых поколений за ответственную работу, а также особо подчеркнул их вклад в развитие не только российской, но и международной авиационной безопасности.
По словам замминистра, российские опыт и подходы к системе мер по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства находят большой отклик на различных международных площадках.
«В прошлом году я выступал на специальном заседании Антитеррористического комитета Совета безопасности ООН, где рассматривался очень важный и актуальный для всех вопрос — усиление мер по защите гражданской авиации от угроз террористического характера. Совет безопасности принял специальную резолюцию № 239, и в этой части, конечно, очень важно было обменяться опытом. Мне было очень приятно выступать, потому что нам есть, что сказать и есть, что предложить», — сказал Николай Захряпин.
Краткий экскурс в историю отрасли совершил депутата Государственной Думы, член Комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Он напомнил, что отрасль авиационной безопасности в России начала свое формирование 12 июля 1973 года, когда по распоряжению Совмина СССР № 1414-рс в Министерстве гражданской авиации СССР было создано Управление режима, предназначенное для комплексного решения задач по своевременному предупреждению и пресечению возможных попыток угона воздушных судов за границу, совершения других преступных актов против гражданской авиации.
По словам Старовойтова, тогда же было положено начало промышленного создания средств досмотра, а затем и других средств обеспечения транспортной безопасности. Сегодняшний высокий профессионализм специалистов отрасли авиационной безопасности — надежная опора в деле защиты от актов незаконного вмешательства, выразил уверенность депутат.
Всего конференция включила более 20 выступлений и докладов российских и зарубежных экспертов по авиационной безопасности.
Организаторами конференции выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Ространснадзор, Росавиация и Ассоциация «Транспортная безопасность».
Генеральным партнером мероприятия стала компания WEKEY. Свои разработки представили также ЗАО «НПЦ „АСПЕКТ“, ООО „ВЛИБОР Системс“, ООО „Неоскан“, ООО ПСЦ „Электроника“, ГК „Южполиметалл-Холдинг“.
Журнал RUБЕЖ выступил информационным партнером мероприятия.
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