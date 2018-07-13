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Ядерная промышленность США на пороге уничтожения
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Ядерная промышленность США на пороге уничтожения 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика» Сланцевая революция в США может стать причиной ядерной катастрофы, к такому выводы пришли ученные из Департаменте инженерной и общественной политики Университета Карнеги — Меллона, Гарварда и Калифорнийской школы глобальной политики и стратегии Университета Сан-Диего.
Согласно опубликованному ими докладу, ядерная энергетика находится на пороге полного краха, инфраструктура деградирует, ядерные станции стремительно закрываются, а контроль за ними не достаточно жесткий. Ученные проанализировали состояние 99 ядерных реакторов в 30 штатах, которыми управляют 30 различных энергетических компаний. По состоянию на 2017 год строятся два новых реактора, но 34 реактора были окончательно отключены, так как срок эксплуатации большинство установок постепенно подходит к концу.
Уже более трех десятилетий около 20 процентов производства электроэнергии в США поступает из легководных реакторов. Эти установки в настоящее время стареют, а затраты на обслуживание или модернизацию их наряду с ожесточенной конкуренцией с экономическим заказом Трампа, направленным на поддержку угольных шахт и сланцевых компании, делают ядерную энергетику менее конкурентоспособной. В свою очередь, американский сланцевый бум может спровоцировать резкое падение числа активыных атомных электростанций США в ближайшие годы. В настоящее время страна находится на критическом перекрестке, нужно или вообще отказаться от ядерной энергии, или охватить следующее поколение миниатюрных, более рентабельных реакторов. Однако ученные не уверены в том, что ядерная энергетика будет конкурентоспособной на будущем рынке электроэнергии. Учитывая надвигающийся крах ядерной промышленности, исследователи поставили под сомнение, будет ли возобновляемой энергии достаточно для компенсации потерь от выбывающих атомных электростанций.
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