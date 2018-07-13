Пашинян: Армения надеется развивать отношения и с Россией, и с западными странами 

ТАСС, 13 июля. Армения остается близким союзником РФ и надеется в дальнейшем развивать отношения как с Россией, так и с западными странами. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу Euronews.
"Мы останемся близким союзником России и мы надеемся развивать наши отношения с Россией, как и с НАТО, западными странами, Евросоюзом и США. Мы не собираемся резко менять нашу внешнюю политику", — заявил премьер-министр.
"Армения — страна-партнер НАТО. Мы участвуем в двух миссиях НАТО — в Косово и Афганистане. Это дает возможность участвовать в обеспечении безопасности на международном уровне. Но мы также являемся участниками Организации договора о коллективной безопасности и мы видим Армению в этой организации и в этой системе безопасности". — уточнил Пашинян.
Ранее премьер-министр Армении по итогам встречи глав государств, участвующих в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, (которая прошла в четверг рамках саммита НАТО), заявил, что республика продолжит участвовать в миссии и «содействовать международным усилиям в области мира и безопасности».